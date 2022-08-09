***ITTFH* *DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***ITTFH******DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [ITTFH, DOBUR]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalara) Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 10.08.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Ad Soyad MKK Sicil NoABDURRAHMAN GÜNDOĞDU 36262228ADEM KÖSE 12718031ARİF İSMET YURTBAY 14194337ELVAN CEYHAN 44993270HASAN CEYHAN 24392571HİKMET YURTBAY 14079769HÜSEYİN UÇAR 27162817KENAN YURTBAY 34905916KÜRŞAT TANER 36801164MİKAİL ERCAN 27097583MUSTAFA BUDAK 23861291ONUR ŞAFAK 31172948SEZER SEZİKLİ 22032962SİNAN YURTBAY 33269104ELVAN YURTBAY 44367207b) İttifak Holding A.Ş. (Şirket, ITTFH ) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 10.08.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Ad Soyad MKK Sicil NoADNAN ÇOLAK 26806321BERKAN ÖZKAN 46553096BERKAY BERBEROĞLU 31603250HALİL İBRAHİM BALKANLI 42873998MAŞALLAH DAĞ 45362166NOYA ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 45154617ÖZGE İSEN 42272835ZÜLABİDİN ÖZAY 33608399Karar 2022/39 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053853BIST