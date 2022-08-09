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***ITTFH* *DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

09.08.2022 20:41
***ITTFH* *DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***ITTFH******DOBUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [ITTFH, DOBUR]
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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

   a) Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 10.08.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad Soyad MKK Sicil No
ABDURRAHMAN GÜNDOĞDU 36262228
ADEM KÖSE 12718031
ARİF İSMET YURTBAY 14194337
ELVAN CEYHAN 44993270
HASAN CEYHAN 24392571
HİKMET YURTBAY 14079769
HÜSEYİN UÇAR 27162817
KENAN YURTBAY 34905916
KÜRŞAT TANER 36801164
MİKAİL ERCAN 27097583
MUSTAFA BUDAK 23861291
ONUR ŞAFAK 31172948
SEZER SEZİKLİ 22032962
SİNAN YURTBAY 33269104
ELVAN YURTBAY 44367207
b) İttifak Holding A.Ş. (Şirket, ITTFH ) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 10.08.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad Soyad MKK Sicil No
ADNAN ÇOLAK 26806321
BERKAN ÖZKAN 46553096
BERKAY BERBEROĞLU 31603250
HALİL İBRAHİM BALKANLI 42873998
MAŞALLAH DAĞ 45362166
NOYA ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 45154617
ÖZGE İSEN 42272835
ZÜLABİDİN ÖZAY 33608399
Karar 2022/39 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053853


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MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
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Altın Gr. 1.033 1.033 1,87  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.912 6.993 6,00  
Yarım 3.368 3.419 3,00  
Çeyrek 1.689 1.709 2,00  
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Gümüş Gr. 11,79 11,81 -0,12  
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