***ITTFH* *ISBIR* *FORMT* *VANGD* *OSTIM* *GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ITTFH******ISBIR******FORMT******VANGD******OSTIM******GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler FORMT, GUBRF, ISBIR, ITTFH, OSTIM, VANGDSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***FORMT 1 FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ E HALİL İBRAHİM BALKANLI 1.855.093,000FORMT 2 FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ E POYRAZ TEOMAN 2.104.497,000FORMT 3 FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ E POYRAZ TEOMAN 2.466.860,005FORMT 4 FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ E POYRAZ TEOMAN 2.513.231,589FORMT 5 FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ E POYRAZ TEOMAN 4.000.000,000FORMT 6 FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ E ÖZER KARALAR 322.250,000FORMT 7 FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ E ÖZER KARALAR 1.238.960,470FORMT 8 FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ E ÖZER KARALAR 2.264.884,489GUBRF 9 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. E MUSTAFA GÜNER 230,000ISBIR 10 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA GÜL 3.646,143ITTFH 11 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E POYRAZ TEOMAN 2,000OSTIM 12 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E AYŞE BİLGİÇ 2.150,550VANGD 13 VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. E METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş 12.125.494,999 EVET(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982721BIST