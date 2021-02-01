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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.02.2021 09:02



***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin üç bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik Birleşme Sözleşmesi ve Taslak Duyuru metninin yayımlanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
BİG PLANLAMA YÖNETİM VE MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem Görmeyen
AFEN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem Görmeyen
ERPA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 20.000.000 20.000.000
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 364.000.000 364.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 384.000.000 TL 0 TL 0 TL 384.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020

Ek Açıklamalar
22.12.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında duyurulan
Şirketimizin, halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip ve Konya Ticaret Sicil Memurluğu' na 21142 sicil numarası ve 0483005529800015 Mersis numarası ile kayıtlı Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Konya Ticaret Sicil Memurluğu' na 41508 sicil numarası ve 0008078904700014 Mersis numarası ile kayıtlı Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Konya Ticaret Sicil Memurluğu' na 41506 sicil numarası ve 0368026618000011 Mersis numarası ile kayıtlı Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralmasına ve devir suretiyle Şirketimiz çatısı altında birleşmesi kapsamında birleşmeye taraf tüm şirketlerin yönetim kurulunca 22.12.2020 tarihinde imza edilen birleşme sözleşmesi ve taslak duyuru metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur,

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Taslak Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906613


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