***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.03.2021 18:13
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin üç bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin tescil işlemlerinin tamamlanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
BİG PLANLAMA YÖNETİM VE MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem Görmeyen
AFEN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem Görmeyen
ERPA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 20.000.000 20.000.000
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 364.000.000 364.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 384.000.000 TL 0 TL 0 TL 384.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 04.03.2021
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 09.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklıkları Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin devralınması suretiyle şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemi 09.03.2021 tarihi itibariyle Konya Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş olup birleşme işlemi tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916594
BIST