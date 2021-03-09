***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin üç bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin tescil işlemlerinin tamamlanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviBİG PLANLAMA YÖNETİM VE MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem GörmeyenAFEN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem GörmeyenERPA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 20.000.000 20.000.000B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 364.000.000 364.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 384.000.000 TL 0 TL 0 TL 384.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 04.03.2021Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 09.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklıkları Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin devralınması suretiyle şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemi 09.03.2021 tarihi itibariyle Konya Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş olup birleşme işlemi tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916594BIST