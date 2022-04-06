***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.04.2022 18:27
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinde A grubu nama yazılı imtiyazlı paya sahip olan ortaklarımızın, ilgili düzenleyici kurumların onayını almak şartı ve suretiyle, istemeleri durumunda sahip oldukları A grubu nama yazılı imtiyazlı paylarını B grubu hamiline yazılı ve Borsa'da işlem görebilir niteliğe çevirebilmelerine ve sermaye artırımlarında kullanılmayan A grubu nama yazılı imtiyazlı payların rüçhanlarının başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden B grubu hamiline yazılı paya çevrilmesine imkan sağlamak üzere hazırlanan ve ekte yer alan ana sözleşme tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakiben tadil metninde yer alan esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016650
BIST
18:052.316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -9,89
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
18:0514,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0273
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7518
En Düşük
14,7016
18:0516,0912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0355
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
18:05910,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,53
|Açılış
|: 910,60
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|15,09
|146.878.601
|% 9,99
|
|CASA
|110,20
|413.363
|% 9,98
|
|DOAS
|70,05
|59.106.469
|% 9,97
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.920
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.872.750
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,76
|33.051.749
|% -10,00
|
|BOBET
|4,59
|99.952.635
|% -10,00
|
|LIDER
|17,39
|308.598.668
|% -6,76
|
|CEOEM
|11,14
|63.669.287
|% -6,23
|
|KLNMA
|14,03
|868.233
|% -5,14
|
|THYAO
|34,62
|4.625.888.447
|% 0,35
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|GARAN
|12,41
|2.201.053.909
|% -0,64
|
|ASELS
|25,54
|1.917.505.048
|% -1,84
|
|KRDMD
|15,47
|1.798.418.952
|% -2,15
|
|ODAS
|2,07
|1.360.909.591
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,55
|839.943.285
|% -1,54
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|KARSN
|5,77
|1.448.822.624
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,17
|1.027.445.524
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7394
|14,7403
|% 0,19
|
|Euro
|16,0804
|16,0912
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,2129
|19,3093
|% 0,09
|
|Frank
|15,7401
|15,8349
|% -0,27
|
|Riyal
|3,9179
|3,9375
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|911
|911
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58CEOEM
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 905 adet işlem
-
17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
-
17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de