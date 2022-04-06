***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesinde A grubu nama yazılı imtiyazlı paya sahip olan ortaklarımızın, ilgili düzenleyici kurumların onayını almak şartı ve suretiyle, istemeleri durumunda sahip oldukları A grubu nama yazılı imtiyazlı paylarını B grubu hamiline yazılı ve Borsa'da işlem görebilir niteliğe çevirebilmelerine ve sermaye artırımlarında kullanılmayan A grubu nama yazılı imtiyazlı payların rüçhanlarının başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden B grubu hamiline yazılı paya çevrilmesine imkan sağlamak üzere hazırlanan ve ekte yer alan ana sözleşme tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakiben tadil metninde yer alan esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016650BIST