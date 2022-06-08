***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.04.2022 tarihli KAP açıklamasıyla duyurulan Şirketimizin sermayesinde A grubu nama yazılı imtiyazlı paya sahip olan ortaklarımızın, istemeleri durumunda A grubu paylarının B grubu hamiline paylara çevirilmesine imkan sağlayacak esas sözleşme tadili başvurumuzun iptal edilerek işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036133BIST