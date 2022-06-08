***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.06.2022 18:17
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.04.2022 tarihli KAP açıklamasıyla duyurulan Şirketimizin sermayesinde A grubu nama yazılı imtiyazlı paya sahip olan ortaklarımızın, istemeleri durumunda A grubu paylarının B grubu hamiline paylara çevirilmesine imkan sağlayacak esas sözleşme tadili başvurumuzun iptal edilerek işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036133
BIST
18:052.540
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -107,83
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.533
18:0517,1509
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 0,3967
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
18:0518,4158
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 0,4425
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
18:051.018,64
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 20,81
|Açılış
|: 1.018,64
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|46,70
|2.104.538
|% 9,99
|
|ACSEL
|55,35
|22.874.772
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|27.200.504
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,30
|605.744.048
|% 8,25
|
|FONET
|11,89
|95.728.443
|% 7,50
|
|CASA
|108,00
|1.409.012
|% -10,00
|
|OYYAT
|76,50
|87.703.401
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.690.397
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|31.592.860
|% -9,97
|
|TOASO
|66,05
|1.773.875.154
|% -9,95
|
|THYAO
|46,72
|6.823.571.957
|% -3,59
|
|SISE
|21,86
|3.951.037.340
|% -5,29
|
|SASA
|42,82
|2.973.445.726
|% -1,52
|
|KRDMD
|14,62
|2.615.650.686
|% -3,31
|
|EREGL
|34,12
|2.544.953.023
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,68
|1.077.257.609
|% -5,63
|
|SEGYO
|1,26
|428.972.616
|% 4,13
|
|DOHOL
|3,97
|1.178.411.028
|% -6,59
|
|TSKB
|2,29
|656.414.468
|% -4,98
|
|YKBNK
|4,58
|1.182.157.340
|% -6,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1178
|17,1202
|% 2,18
|
|Euro
|18,3753
|18,4139
|% 2,45
|
|Sterlin
|21,3687
|21,4758
|% 1,62
|
|Frank
|17,4299
|17,5349
|% 1,60
|
|Riyal
|4,5413
|4,5640
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|1,60
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|20,81
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|0,14
|
|B. Petrol
|124
|124
|3,52
|