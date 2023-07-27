***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.07.2023 18:17
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.07.2023 tarihli toplantısında
Holding Esas Sözleşmesinin "Ticaret Ünvan" başlıklı 2. Maddesinin ekteki tadil tasarısındaki şekliyle değiştirilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasına müteakip değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175909
BIST
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18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 112,25
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0529
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
18:0529,6698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1837
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,6027
18:051.684,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -21,62
|Açılış
|: 1.684,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.682,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9407
|26,9605
|% 0,20
|
|Euro
|29,6551
|29,6751
|% -0,60
|
|Sterlin
|34,5471
|34,7204
|% -0,51
|
|Frank
|30,8933
|31,0794
|% -0,79
|
|Riyal
|7,1595
|7,1954
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-26,82
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.684
|-22,43
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.008
|11.126
|-129,00
|
|Yarım
|5.495
|5.588
|-66,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.794
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|20,92
|20,94
|-0,64
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|1,11
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
-
17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
-
17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem