***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.07.2023 tarihli toplantısındaHolding Esas Sözleşmesinin "Ticaret Ünvan" başlıklı 2. Maddesinin ekteki tadil tasarısındaki şekliyle değiştirilmesine,Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasına müteakip değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175909BIST