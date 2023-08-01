***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.08.2023 21:10
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.07.2023 tarihinde Şirket Yönetim Kurulumuz Şirket Esas Sözleşmesinin Unvan Başlıklı 2 No lu maddesini "Loras Holding A.Ş." olarak değiştirilmesi hususunda karar almış olup aynı gün KAP' dan duyurulmuştur. Şirket unvanının değiştirilmesini teminen esas sözleşme tadili onayı için Sermaye Piyasası Kurulu' na 28.07.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179408
BIST
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17:597.169
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -48,45
|Açılış
|: 7.210
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|Önceki Kapanış
|: 7.217
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7.113
En Yüksek
7.297
17:5926,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0459
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
17:5929,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0251
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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30,0411
En Düşük
29,3002
17:591.685,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -14,64
|Açılış
|: 1.685,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
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1.713,41
En Düşük
1.681,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FORMT
|3,33
|2.025.489
|% 233,00
|
|SAYAS
|54,45
|163.379.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|633,70
|117.907.766
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|122.789.248
|% 10,00
|
|UZERB
|245,30
|3.048.589
|% 10,00
|
|AVHOL
|126,00
|32.920.482
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|12.524.055
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|3.255.500
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|297.125.218
|% -9,93
|
|INFO
|12,41
|249.015.480
|% -9,88
|
|SASA
|64,40
|12.427.121.532
|% 5,66
|
|ASTOR
|113,10
|12.330.866.868
|% 1,53
|
|EREGL
|40,76
|8.206.671.792
|% -2,25
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|ASELS
|74,55
|6.731.452.591
|% -0,07
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|EKGYO
|8,57
|3.360.182.195
|% -1,38
|
|ISCTR
|15,30
|5.792.866.430
|% 1,26
|
|ZOREN
|4,28
|1.403.935.660
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,01
|668.377.058
|% -3,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9423
|26,9513
|% 0,17
|
|Euro
|29,5412
|29,5716
|% 0,08
|
|Sterlin
|34,2907
|34,4627
|% -0,36
|
|Frank
|30,6401
|30,8247
|% -0,28
|
|Riyal
|7,1596
|7,1955
|% 0,19
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-20,26
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.684
|-15,91
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.012
|11.113
|-57,00
|
|Yarım
|5.510
|5.582
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.791
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|20,98
|21,01
|-0,42
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-0,21
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU100
Endeks 7, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 160, 528.00 milyon TL de
-
17:59KENT
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 776 adet işlem
-
17:58MARKA
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 017 adet işlem
-
17:57MIATK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 184.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 087, 437 adet işlem
-
17:56GOODY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 243 adet işlem