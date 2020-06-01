***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
01.06.2020 15:38
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Güncel esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 16/09/2019 18/09/2019 9911
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848092
BIST
16:52107.035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 1.514,05
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:526,8248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
16:527,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:52380,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,07
|Açılış
|: 380,30
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.630.478
|% 9,98
|
|PENGD
|4,08
|84.752.234
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,48
|7.142.585
|% -7,15
|
|AYCES
|25,38
|540.611
|% -6,28
|
|ULUUN
|8,93
|42.802.658
|% -4,29
|
|YAPRK
|9,57
|6.247.072
|% -3,72
|
|GARAN
|7,97
|980.871.823
|% 1,92
|
|ASELS
|31,24
|944.919.040
|% 3,51
|
|THYAO
|12,81
|800.703.983
|% 1,67
|
|GSRAY
|3,63
|665.342.310
|% 7,08
|
|EKGYO
|1,55
|556.959.363
|% 5,44
|
|EKGYO
|1,55
|556.959.363
|% 5,44
|
|GSRAY
|3,63
|665.342.310
|% 7,08
|
|YKBNK
|2,37
|347.181.784
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,49
|441.222.101
|% 3,87
|
|CEMAS
|1,21
|149.618.975
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4430
|8,4854
|% 0,56
|
|Frank
|7,0636
|7,1061
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8114
|1,8204
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,50
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.506
|32,00
|
|Tam
|2.540
|2.578
|28,80
|
|Yarım
|1.240
|1.262
|21,80
|
|Çeyrek
|620
|629
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,06
|
|B. Petrol
|37,46
|37,46
|-0,38
|