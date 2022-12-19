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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.392
Değişim :  3,41% |  177,62
Açılış :  5.271  
Önceki Kapanış :  5.214  
En Yüksek
5.404 En Düşük
5.268
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UMPAS 5,17 3.275.299 % 300,78  
TSKB 5,50 1.789.052.872 % 10,00  
SKBNK 3,52 1.191.734.555 % 10,00  
OTTO 80,30 2.155.419 % 10,00  
PLTUR 13,32 2.986.424 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6295 18,6719 % 0,12  
Euro 19,7624 19,8173 % 0,17  
Sterlin 22,5811 22,6943 % 0,01  
Frank 19,9854 20,1058 % 0,02  
Riyal 4,9418 4,9666 % -0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.788 0,17  
Altın Gr. 1.071 1.072 0,63  
Cumhuriyet 7.214 7.323 -2,00  
Tam 7.222 7.292 2,00  
Yarım 3.497 3.565 1,00  
Çeyrek 1.754 1.782 1,00  
Gümüş.Ons 22,99 23,05 0,06  
Gümüş Gr. 13,78 13,82 0,05  
B. Petrol 80,19 80,19 0,03  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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