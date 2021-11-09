***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:17
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
499.076 553.804 166.971 193.949
Satışların Maliyeti
-387.342 -412.261 -104.103 -149.442
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
111.734 141.543 62.868 44.507
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0 0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0 0
12:251.606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,42
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
12:259,8273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0951
|Açılış
|: 9,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
12:2511,3796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0858
|Açılış
|: 11,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
12:25577,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,85
|Açılış
|: 577,08
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,65
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler12:25
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|BAGFS
|23,12
|14.660.747
|% 9,89
|
|IZFAS
|6,69
|3.274.718
|% 9,85
|
|SOKM
|12,64
|216.371.868
|% 8,87
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,40
|6.292.565
|% -7,95
|
|EMKEL
|2,70
|18.999.619
|% -7,85
|
|SARKY
|16,90
|34.458.151
|% -7,40
|
|KLMSN
|10,15
|19.689.820
|% -7,31
|
|GARAN
|10,59
|1.641.238.838
|% 0,09
|
|PETKM
|7,13
|1.488.489.658
|% -1,79
|
|THYAO
|18,09
|882.307.899
|% -0,39
|
|TSPOR
|6,07
|761.119.726
|% -1,78
|
|TUPRS
|152,60
|545.039.888
|% -0,26
|
|PETKM
|7,13
|1.488.489.658
|% -1,79
|
|GARAN
|10,59
|1.641.238.838
|% 0,09
|
|YKBNK
|3,08
|407.262.916
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,11
|278.642.639
|% -0,47
|
|TSPOR
|6,07
|761.119.726
|% -1,78
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8233
|9,8273
|% 0,98
|
|Euro
|11,3738
|11,3796
|% 0,76
|
|Sterlin
|13,2525
|13,3189
|% 0,76
|
|Frank
|10,7224
|10,7870
|% 0,81
|
|Riyal
|2,6122
|2,6253
|% 1,04
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,18
|
|Altın Gr.
|576
|576
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.800
|3.858
|18,00
|
|Tam
|3.785
|3.880
|25,36
|
|Yarım
|1.829
|1.877
|12,27
|
|Çeyrek
|918
|938
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,25
|