***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat499.076 553.804 166.971 193.949Satışların Maliyeti-387.342 -412.261 -104.103 -149.442TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)111.734 141.543 62.868 44.507Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri0 0 0 0Kambiyo Gelirleri0 0 0