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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.07.2022 17:21
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ertelenen 2020 ve 2021 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 07.07.2022
Genel Kurul Tarihi 02.08.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2020 ve 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2020 ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması.
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolay
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Altın Ons 1.746 1.746 7,54  
Altın Gr. 969 969 6,00  
Cumhuriyet 6.483 6.581 -55,00  
Tam 6.494 6.588 -20,00  
Yarım 3.179 3.221 -10,00  
Çeyrek 1.592 1.610 -5,00  
Gümüş.Ons 19,39 19,42 0,20  
Gümüş Gr. 10,78 10,80 0,15  
B. Petrol 105 105 4,72  
Seans Raporu 17:15
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