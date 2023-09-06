***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 06.09.2023 Tarihinde Ertelenen Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.09.2023Genel Kurul Tarihi 04.10.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.10.2023Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/KonyaGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 2'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusundaki tadil Metninin, eski ve yeni şekli halinde kunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunun Genel Kurulun onayına sunulması.3 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İttifak Holding Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 İttifak Holding Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 06.09.2023 tarihinde toplantı için gerekli nisabın sağlanamamasından dolayı ertelendiğinden,Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.10.2023 tarihinde yapılacaktır.Genel Kurul Çağrısı ve ilgili dökümanlar ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192323BIST