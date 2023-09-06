***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.09.2023 20:20
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 06.09.2023 Tarihinde Ertelenen Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.09.2023
Genel Kurul Tarihi 04.10.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.10.2023
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 2'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusundaki tadil Metninin, eski ve yeni şekli halinde kunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunun Genel Kurulun onayına sunulması.
3 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İttifak Holding Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 İttifak Holding Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 06.09.2023 tarihinde toplantı için gerekli nisabın sağlanamamasından dolayı ertelendiğinden,Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.10.2023 tarihinde yapılacaktır.Genel Kurul Çağrısı ve ilgili dökümanlar ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192323
BIST