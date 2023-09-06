Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.09.2023 20:20
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 06.09.2023 Tarihinde Ertelenen Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.09.2023
Genel Kurul Tarihi 04.10.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.10.2023
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 2'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusundaki tadil Metninin, eski ve yeni şekli halinde kunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunun Genel Kurulun onayına sunulması.
3 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İttifak Holding Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 İttifak Holding Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 06.09.2023 tarihinde toplantı için gerekli nisabın sağlanamamasından dolayı ertelendiğinden,Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.10.2023 tarihinde yapılacaktır.Genel Kurul Çağrısı ve ilgili dökümanlar ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192323


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.182
Değişim :  -0,66% |  -54,47
Açılış :  8.292  
Önceki Kapanış :  8.236  
En Düşük
8.128 En Yüksek
8.299
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARZUM 56,10 44.895.842 % 10,00  
EGEEN 7.909,00 740.292.989 % 10,00  
MIATK 426,90 545.283.458 % 10,00  
ONCSM 247,60 203.570.501 % 10,00  
GRNYO 11,00 82.183.608 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,8164 26,8227 % 0,20  
Euro 28,7724 28,7952 % 0,26  
Sterlin 33,4328 33,6005 % -0,27  
Frank 29,9600 30,1405 % -0,02  
Riyal 7,1284 7,1642 % 0,22  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 -9,16  
Altın Gr. 1.653 1.653 -4,22  
Cumhuriyet 11.253 11.423 -22,00  
Tam 10.984 11.102 -42,00  
Yarım 5.509 5.572 -30,00  
Çeyrek 2.746 2.786 -6,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,17 -0,39  
Gümüş Gr. 19,95 19,98 -0,29  
B. Petrol 90,92 90,92 0,88  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru