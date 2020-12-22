***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
22.12.2020 18:45
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
21.09.2017 tarihinde duyurulan birleşme işleminin iptal edilerek, sürecin güncel koşullarla yeniden başlatılması
İptal Edilen Süreç
Birleşme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894299
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,54
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
18:057,6489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
18:059,3022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0491
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,2908
18:05458,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,36
|Açılış
|: 458,42
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
457,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|70,95
|21.974.093
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.736.587
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.494.752
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|2.579.899
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.736.981
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|414.044.535
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.216.808
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|573.512
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.635
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,74
|539.970.548
|% -9,90
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|THYAO
|12,42
|1.468.989.550
|% 1,64
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|SISE
|7,13
|1.064.228.495
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|1.038.584.680
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,44
|733.005.448
|% 2,13
|
|TSKB
|1,85
|877.794.985
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,16
|812.791.001
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6391
|7,6489
|% 0,10
|
|Euro
|9,2930
|9,3022
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,1782
|10,2293
|% -0,67
|
|Frank
|8,5572
|8,6088
|% -0,42
|
|Riyal
|2,0306
|2,0408
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-9,51
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,21
|
|B. Petrol
|50,03
|50,03
|-0,88
|