***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni21.09.2017 tarihinde duyurulan birleşme işleminin iptal edilerek, sürecin güncel koşullarla yeniden başlatılmasıİptal Edilen SüreçBirleşmehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894299BIST