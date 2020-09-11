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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

11.09.2020 18:47
GÜNCEL HABERLER



***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 19.08.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuz tarafından 100.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, % 300 oranında 300.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, ekte yer alan izahname taslağının onaylanması için 11.09.2020 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874811


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