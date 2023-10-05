***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİttifak Holding A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 04.09.2023 tarihli toplantısında almış olduğu, 384.000.000-TL (Üç Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayenin 1.200.000.000-TL (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde % 100 oranında 384.000.000-TL (Üç Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası) arttırılarak 768.000.000-TL'ye (Yedi Yüz Altmış Sekiz Milyon Türk Lirası) çıkarılması ile ilgili olarak 05.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.Kurul onayına sunulan Taslak İzahname şirketimizin, www.ittifak.com.tr internet adresinde ilan edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200499BIST