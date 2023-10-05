***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
05.10.2023 19:13
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
İttifak Holding A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 04.09.2023 tarihli toplantısında almış olduğu, 384.000.000-TL (Üç Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayenin 1.200.000.000-TL (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde % 100 oranında 384.000.000-TL (Üç Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası) arttırılarak 768.000.000-TL'ye (Yedi Yüz Altmış Sekiz Milyon Türk Lirası) çıkarılması ile ilgili olarak 05.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.
Kurul onayına sunulan Taslak İzahname şirketimizin, www.ittifak.com.tr internet adresinde ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200499
BIST
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18:058.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 154,84
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0527,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0281
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
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27,6105
En Düşük
27,3729
18:0529,1631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1770
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
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29,3768
En Düşük
28,8849
18:051.611,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.611,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
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1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.319.631
|% 10,00
|
|CMENT
|259,60
|6.455.630
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|21.084.562
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|385.070.074
|% -9,98
|
|ULAS
|20,68
|4.671.997
|% -9,93
|
|MANAS
|11,07
|232.288.452
|% -8,13
|
|VBTYZ
|113,10
|237.073.543
|% -6,61
|
|GIPTA
|38,80
|1.991.080.597
|% -6,60
|
|THYAO
|241,50
|10.190.457.774
|% 1,26
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|TUPRS
|151,10
|7.159.844.777
|% 2,23
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|EKGYO
|8,22
|4.212.476.523
|% 2,75
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|IHLAS
|1,30
|344.355.097
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5474
|27,5560
|% 0,10
|
|Euro
|29,1286
|29,1638
|% 0,61
|
|Sterlin
|33,4775
|33,6454
|% 0,41
|
|Frank
|30,0589
|30,2400
|% 0,46
|
|Riyal
|7,3242
|7,3609
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,10
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.857
|10.990
|-12,00
|
|Yarım
|5.445
|5.512
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.714
|2.756
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,53
|18,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-1,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59SKBNK
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 659, 545 adet işlem
-
17:58SNGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 380, 803 adet işlem
-
17:57MAKIM
Yüzde 5.37 oranında artışla 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 242 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, ARCLK
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 93 artarak (% 1.09 ) 7, 342