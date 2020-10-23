***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince 600.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 300.000.000-TL ( % 300 oranında ) artırılarak 400.000.000-TL' ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.10.2020 tarih ve 66/1308 sayılı toplantısında onaylanan izahnamenin 2.kısmı ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883448BIST