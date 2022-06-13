***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 ve 2021 yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararları hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 13.06.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.07.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 0 0B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 İttifak 2020 2021 Kar DağıtımTabloları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037015BIST