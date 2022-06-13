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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.06.2022 18:28
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 ve 2021 yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararları hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 13.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.07.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 0 0
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İttifak 2020 2021 Kar DağıtımTabloları.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037015


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