***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.08.2022 11:46
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süresinin Uzatılmasının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 06.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.08.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 600.000.000 TL (AltıyüzmilyonTürkLirası)'dan 1.200.000.000 TL (BirmilyarikiyüzmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesi,04.08.2022 tarih ve 10632 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas Sözleşme Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052246
BIST
11:332.722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,98
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:3317,9674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0579
|Açılış
|: 18,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9736
En Düşük
17,8915
11:3318,3855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:331.031,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.031,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:31
|OBASE
|13,97
|4.122.030
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|33.822.802
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|65.526.482
|% 9,95
|
|BEYAZ
|14,08
|35.839.879
|% 7,81
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|ASUZU
|297,00
|74.793.564
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|9.951.084
|% -9,84
|
|AKSUE
|31,80
|7.782.352
|% -7,93
|
|KRPLS
|7,87
|290.216.111
|% -4,72
|
|CEOEM
|11,25
|12.029.407
|% -4,50
|
|THYAO
|55,75
|1.473.882.142
|% 0,81
|
|SISE
|23,60
|761.952.707
|% -0,67
|
|SASA
|49,50
|588.466.164
|% -1,10
|
|KRDMD
|10,97
|573.411.256
|% -2,83
|
|ODAS
|4,27
|554.134.152
|% 3,64
|
|SKBNK
|2,14
|384.119.804
|% 6,47
|
|TSKB
|3,14
|448.962.543
|% 0,96
|
|ODAS
|4,27
|554.134.152
|% 3,64
|
|YKBNK
|5,09
|469.145.384
|% 0,59
|
|EKGYO
|3,23
|209.495.646
|% 0,00
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9558
|17,9655
|% 0,31
|
|Euro
|18,3720
|18,3860
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,7582
|21,8673
|% 0,18
|
|Frank
|18,6952
|18,8078
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,28
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-4,41
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.907
|6.959
|-31,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,46
|94,46
|0,34
|
Seans Raporu
11:31
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11:44CEOEM
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