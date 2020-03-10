***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYatırımcı konferans veya toplantısı düzenlenmemiştir1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebinde bulunulmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754282Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel kurul toplantısı ile ilgili belgeler Türkçe olarak sunulmuş, İngilizce olarak sunulmamıştır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlke 1.3.9 kapsamında işlem yoktur.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYokturKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıYokturŞirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri,Faaliyet RaporlarıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760465Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıGenel Kurula katılıma ilişkin düzenlemeler, esas sözleşmenin 14. ve 15. maddelerinde yer almaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgihttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/7604651.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları9.000.000 %10En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 6,591.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Azlık hakları, şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri,Kurumsal Bilgiler,PolitikalarYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniŞirketimizin, 2018 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 42.017.566 TL net dönem zararı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 42.444,61 TL dağıtılabilir dönem karı mevcuttur. 2018 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiş olup teklifin kabulunü Genel Kurulun onayına sunarız. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi, Elektronik ortamda 134.009 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760465Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı02/05/2019 % 45,2 % 35,05 % 10,15 Yatırımcı İlişkileri,Kurumsal Bilgiler,Genel Kurul Bilgileri Yatırımcı İlişkileri,Kurumsal Bilgiler,Genel Kurul Bilgileri 31 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760465İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkiler,Kurumsal Bilgiler,Komiteler,Faaliyet raporu Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 17.maddeFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkiler,Kurumsal Bilgiler,Komiteler,Faaliyet raporu Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 17.maddeFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)YokturFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yatırımcı İlişkiler,Kurumsal Bilgiler,Komiteler,Faaliyet raporu Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 17.maddeFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yoktur4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu E Finansal Durum maddesiKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkiler,Kurumsal Bilgiler,PolitikalarFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkiler,Kurumsal Bilgiler,PolitikalarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 33,33 % 66,66 4 4Denetim Komitesi (Audit Committee) % 0 % 100 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 4 4İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiPerformans değerlendirmesi bulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiTayfun Bora KUMRU,Yavuz ARIYANİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17.MaddeYönetim kurulu başkanının adıTayfun Bora KUMRUİcra başkanı / genel müdürün adıYokturYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranıBildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıTAYFUN BORA KUMRU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760465 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)YAVUZ ARIYAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/09/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760465 Değerlendirildi (Considered) Evet (Yes) Evet (Yes)ÖZER KARALAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760465 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)EMİN CANACANKATAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/12/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760465 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)HASAN CUMHUR BAYKAL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 02/05/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760465 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)SÜLEYMAN KILIÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 02/12/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760465 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketin ayrı bir tazminat politikası bulunmamaktadır.saÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı217İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİnsan Kaynakları DirektörlüğüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri0332 221 39 963.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüHalefiyet planı bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından düzenlenmiştir,kamuyla paylaşılmamıştır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından düzenlenmiştir,kamuyla paylaşılmamıştır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri, Kurumsal İlişkiler,Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerYatırımcı İlişkileri ,Kurumsal Bilgiler,Etik Kurallarıİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİrtikap ve rüşvet gibi her türlü yolsuzluk ve etik dışı davranışların engellenmesi gerekli önlemler alınır,bu konularda şirket içi eğitimler düzenlenerek çalışanların farkındalığı artırılır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkiler,Kurumsal BilgilerKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkiler,Kurumsal Bilgiler,Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunda yer almamaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17.maddec) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıToplantı Sayısı = 45 ,Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 16.maddeç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunda yer almamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet raporunda yer almamaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYoktur.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu 14. Madde 5.kısım Sorumluluklarımızİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı45Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 85Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuBilgi ve belgelerin sunulması için süre belirlenmemiştir, makul bir süre öncesinde üyelere sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri,Kurumsal Bilgiler ,Esas Sözleşme Madde 12Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKurumsal Uyum Raporu Madde 17Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/111173Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Süleyman KILIÇ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hasan Cumhur BAYKAL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hasan ÖZÜLKÜ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Hasan Cumhur BAYKAL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Süleyman KILIÇ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hasan Cumhur BAYKAL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yavuz ARIYAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826524BIST