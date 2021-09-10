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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

10.09.2021 18:22



***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Tatlıcak Mahallesi, 5759 Ada, 106 Parsel, Karatay/Konya, 43.408,19 metrekare
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/09/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
12.070.000.- TL KDV Dahil
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1,47%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
2,66%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,35%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
2,71%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,35%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
3,08%
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
2021 Eylül ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Taşınmaza konu vefa kredisi kapatılacaktır. Faaliyetlerimize etkisi olumludur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
4.094.107 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Belirlenmemiştir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Saraç Tarım Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/09/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. mülkiyetindeki Tatlıcak Mahallesi, 5759 Ada, 106 Parsel, Karatay/Konya adresinde bulunan ve Burganbank ile 27.05.2019 tarihinde düzenlenmiş 9.340.000 TL(Dokuz milyon üç yüz kırk bin Türk Lirası) kredi ana para borcuna ilişkin vefa sözleşmesine konu arsanın, Saraç Tarım Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne (Alıcı) KDV Dahil 12.070.000 TL (On iki milyon yetmiş bin Türk Lirası) bedelle satışına ilişkin olarak taraflar arasında 10.09.2021 (Bugün) tarihinde "Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi" düzenlenmiştir. Sözleşme gereği, satış bedeline mahsuben 1.000.000 TL (Bir milyon Türk Lirası) "Kaparo" bugün itibariyle tahsil edilmiş olup bakiye 11.070.000 TL (On bir milyon yetmiş bin Türk Lirası) taşınmazın tapusunun alıcıya devri esnasında nakden tahsil edilecektir. Tapu devrinin 2021 Eylül ayı içerisinde tamamlanması öngörülmekte olup satış geliri, taşınmaza konu vefa kredisinin kapatılmasında kullanılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963265


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Tam 3.202 3.283 -5,27  
Yarım 1.548 1.588 -2,55  
Çeyrek 776 794 -1,28  
Gümüş.Ons 23,72 23,76 -0,30  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,06  
B. Petrol 72,77 72,77 1,32  
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