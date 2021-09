***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüTatlıcak Mahallesi, 5759 Ada, 106 Parsel, Karatay/Konya, 43.408,19 metrekareSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/09/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli12.070.000.- TL KDV Dahilİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1,47%Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)2,66%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,35%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)2,71%Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,35%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)3,08%Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.09.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiTaşınmaza konu vefa kredisi kapatılacaktır. Faaliyetlerimize etkisi olumludur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı4.094.107 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiBelirlenmemiştir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafSaraç Tarım Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/09/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. mülkiyetindeki Tatlıcak Mahallesi, 5759 Ada, 106 Parsel, Karatay/Konya adresinde bulunan ve Burganbank ile 27.05.2019 tarihinde düzenlenmiş 9.340.000 TL(Dokuz milyon üç yüz kırk bin Türk Lirası) kredi ana para borcuna ilişkin vefa sözleşmesine konu arsanın, Saraç Tarım Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne (Alıcı) KDV Dahil 12.070.000 TL (On iki milyon yetmiş bin Türk Lirası) bedelle satışına ilişkin olarak taraflar arasında 10.09.2021 tarihinde düzenlenen "Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi" gereği satış bedelinin tamamı tahsil edilmiş olup tapu devri 27.09.2021 (Bugün) gerçekleştirilmiştir. Satıştan elde edilen gelirin tamamı, vefa sözleşmesine konu kredinin kapatılmasında kullanılmıştır. Kredinin kapatılması için Burganbank'a faiz dahil 14.159.868 TL (On dört milyon yüz elli dokuz bin sekiz yüz altmış sekiz Türk Lirası) ödemede bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965394BIST