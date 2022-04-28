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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

28.04.2022 19:28
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

azırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Selet A.Ş.'nin faaliyetlerine son verilmiş olan yumurta ve yem üretim tesislerinin kiraya verildiği Tekkeli Gıda San.Tic.Ltd.Şti. (kiracı) 28.04.2022 tarihinde kira sözleşmesinde yer alan "Alım Hakkı Önceliğini" kullanmak istediğini Şirketimize bildirmiştir. Kiracı ile yapılan görüşmeler neticesinde, satışa ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeye göre ilgili tesislerin satış bedeli 72.000.000 TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir. Daha evvel düzenlenen kira sözleşmesine istinaden Şirketimiz tarafından peşin olarak tahsil edilmiş olan Mayıs 2022 - Aralık 2023 dönemine ilişkin 6.195.000 TL (KDV Dahil) tutar satış bedeline mahsup edilmiş 1.750.000 TL 28.04.2022 (Bugün) tarihinde peşin olarak tahsil edilmiştir. Bakiye kalan 64.095.000 TL 'nin 17.155.000 TL tutarındaki bölümü satışa konu makina teçhizatın devrine ilişkin ilgili kurumlardan gerekli onayların alınmasına müteakip 10.000.000 TL'lik bölümü 30.05.2022 tarihinde bakiye kalan 36.940.000 TL ise 12 taksitte tahsil edilecektir. Satışa konu yumurta ve yem üretim tesislerinin gayrimenkullerinin devir işlemi 28.04.2022 (Bugün) tarihi itibariyle tamamlanmış olup makina teçhizatın devri ilgili kurumların onayına müteakiben gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025124


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BOSSA 44,00 23.799.857 % 10,00  
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Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,20 23,23 -0,09  
Gümüş Gr. 11,01 11,02 -0,08  
B. Petrol 107 107 2,39  
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