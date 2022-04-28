***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
28.04.2022 19:28
azırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Selet A.Ş.'nin faaliyetlerine son verilmiş olan yumurta ve yem üretim tesislerinin kiraya verildiği Tekkeli Gıda San.Tic.Ltd.Şti. (kiracı) 28.04.2022 tarihinde kira sözleşmesinde yer alan "Alım Hakkı Önceliğini" kullanmak istediğini Şirketimize bildirmiştir. Kiracı ile yapılan görüşmeler neticesinde, satışa ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeye göre ilgili tesislerin satış bedeli 72.000.000 TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir. Daha evvel düzenlenen kira sözleşmesine istinaden Şirketimiz tarafından peşin olarak tahsil edilmiş olan Mayıs 2022 - Aralık 2023 dönemine ilişkin 6.195.000 TL (KDV Dahil) tutar satış bedeline mahsup edilmiş 1.750.000 TL 28.04.2022 (Bugün) tarihinde peşin olarak tahsil edilmiştir. Bakiye kalan 64.095.000 TL 'nin 17.155.000 TL tutarındaki bölümü satışa konu makina teçhizatın devrine ilişkin ilgili kurumlardan gerekli onayların alınmasına müteakip 10.000.000 TL'lik bölümü 30.05.2022 tarihinde bakiye kalan 36.940.000 TL ise 12 taksitte tahsil edilecektir. Satışa konu yumurta ve yem üretim tesislerinin gayrimenkullerinin devir işlemi 28.04.2022 (Bugün) tarihi itibariyle tamamlanmış olup makina teçhizatın devri ilgili kurumların onayına müteakiben gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025124
BIST
18:052.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -23,01
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.428
18:0514,7835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0249
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
18:0515,5784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0481
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
18:05899,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,86
|Açılış
|: 899,77
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.586.644
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.799.857
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|1.135.939
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.853.163
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|601.821.150
|% -9,98
|
|DAGHL
|25,14
|1.872.025
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,72
|53.075.812
|% -9,92
|
|OTTO
|34,00
|820.651
|% -8,70
|
|KZBGY
|64,40
|35.057.624
|% -6,94
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.361.399.095
|% 0,07
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% -3,44
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% -0,62
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7689
|14,7874
|% -0,14
|
|Euro
|15,5441
|15,5815
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,3621
|18,4542
|% -0,86
|
|Frank
|15,1400
|15,2312
|% -0,51
|
|Riyal
|3,9268
|3,9465
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|9,95
|
|Altın Gr.
|900
|900
|1,84
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KZBGY
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 64.35 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 389 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 09 kaybederek (% -1.13 ) 2, 714
-
17:57XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 34, 065.00 milyon TL de
-
17:57BMSTL
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 715, 112 adet işlem
-
17:56BMSCH
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 326, 378 adet işlem