***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.09.2022 17:26
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 09.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11148 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061999
BIST
17:383.527
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 89,95
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:3818,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:3818,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0908
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:381.004,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.004,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:36
|GARAN
|26,18
|2.873.120.019
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.400.956.453
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.971.511.121
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|58.768.423
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,10
|42.018.389
|% -7,24
|
|MEDTR
|24,54
|33.113.906
|% -6,90
|
|MTRKS
|35,72
|49.019.335
|% -6,35
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|16,00
|14.612.815.814
|% 5,61
|
|YKBNK
|9,17
|8.932.332.651
|% 7,76
|
|EREGL
|32,66
|8.030.669.887
|% 5,70
|
|THYAO
|73,55
|5.868.924.808
|% 0,75
|
|SISE
|26,28
|5.294.315.479
|% 1,47
|
|EKGYO
|5,09
|5.084.633.836
|% 4,09
|
|YKBNK
|9,17
|8.932.332.651
|% 7,76
|
|AKBNK
|16,00
|14.612.815.814
|% 5,61
|
|ISCTR
|12,44
|3.971.511.121
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.792.309.078
|% 9,95
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2306
|18,2448
|% 0,12
|
|Euro
|18,3093
|18,3207
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,0534
|21,1590
|% 0,71
|
|Frank
|18,8969
|19,0107
|% 0,99
|
|Riyal
|4,8396
|4,8639
|% 0,08
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|6,52
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.759
|6.835
|6,00
|
|Yarım
|3.293
|3.341
|3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|91,76
|91,76
|2,61
|