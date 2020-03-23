***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKüresel boyutta yaşanan Coronavirus(COVID-19) virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, İttifak Holding ve bağlı şirketlerinde uygulanmak üzere salgın hastalıklar (Pandemi) eylem planı geliştirilmiş ve bu plan kapsamında1- İşyerlerimizin tamamında, salgının önlenmesine dönük tüm hijyenik tedbirlerin titizlikle uygulanmasına,2- Kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlarımız öncelikli olmak üzere çalışanlarımızın bir bölümünün uzaktan erişim ile işlerini yürütmesine dönük alınan tedbirlerin uygulanmasına,3- Yasal ve süreli işlemlerimizin aksatılmadan yürütülebilmesi için, yeterli sayıda personelin dönüşümlü olarak işe gelmelerine,Karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831568BIST