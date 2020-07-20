***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Halk Bankası A.Ş.'den kullanılan toplam 10.944.008 TL tutarındaki KGF kredisinin yıllık %14,90 olan faiz oranı, yıllık % 13 olarak güncellenmiş ve ödeme vadesi, 25.12.2020 tarihine kadar ödemesiz olmak üzere, 60 ay vadeli, 6 ayda bir ödemeli olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860564BIST