***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİttifak Holding Anonim Şirketi'nin 27.07.2020 tarihli genel kurulunda, şirketimizin yönetim kurulu üyeleri olarak 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen bizler aşağıdaki şekilde aramızda 1 yıllığına görev dağılımı yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı : TAYFUN BORA KUMRUYönetim Kurulu Başkan Vekili : YAVUZ ARIYANYönetim Kurulu Üyesi : NECMİ ÖZDEMİRYönetim Kurulu Üyesi : MUSTAFA ÖZDEMİRBağımsız Yönetim kurulu Üyesi : SÜLEYMAN KILIÇBağımsız Yönetim kurulu Üyesi : FATMA ÖLMEZhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862111BIST