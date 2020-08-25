***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İMAŞ A.Ş. tarafından, Nijerya'da mukim BUA Group ile 2400-ton / gün kapasiteli un fabrikası kurulumu için sözleşme imzalandığı bildirilmiştir.Sözleşme kapsamında İmaş' ın, fabrikanın çelik konstrüksiyon binasını ve tesiste kullanılacak bütün makine ve ekipmanlarını imal ve tedarik edeceği belirtilmektedir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871162BIST