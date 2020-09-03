***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.09.2020 tarihinde Şirketimiz ile Memur – Sen Konya İl Başkanlığı arasında, Memur – Sen çatısı altındaki sendika üyelerinin İttifak Holding Grup Şirketlerinin ürün ve hizmetlerinden indirimli yararlanabilmelerini sağlayacak "özel indirim anlaşması" imzalanmıştır.Sözleşme kapsamında Memur – Sen' in Konya'daki yaklaşık 40 bin üyesi, İttifak Grubu Şirketlerinin ürün ve hizmetlerinden çeşitli oranlarda indirimli olarak yararlanabileceklerdir.Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873207BIST