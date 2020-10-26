***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 24.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan izin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.10.2020 tarihli 66/1307 sayılı toplantısında olumlu bulunduğu, SPK iznine ilişkin ilgili daire kararının 26.10.2020 (Bugün) tarihinde tebliğ alındığı,Bakanlık onayı için bugün Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığı, Selva Gıda San.A.Ş.tarafından Şirketimize bildirilmiştir.Kamuyoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884016BIST