***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGayri faal durumdaki bağlı ortaklığımız Selidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin 13.11.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketin tasfiyesine karar verilmiş olup, işbu tasfiye kararı 17.11.2020 tarihi itibariyle Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888954BIST