***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2020 18:11
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gayri faal durumdaki bağlı ortaklığımız Selidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin 13.11.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketin tasfiyesine karar verilmiş olup, işbu tasfiye kararı 17.11.2020 tarihi itibariyle Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888954
BIST
18:051.260
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -33,27
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.260
18:057,6997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
18:059,1421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
18:05466,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,02
|Açılış
|: 466,95
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|14,52
|26.767.301
|% 10,00
|
|DAGI
|9,68
|194.414.536
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.975.979
|% 10,00
|
|RTALB
|46,48
|120.974.968
|% 9,99
|
|YESIL
|48,28
|16.295.136
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,58
|421.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|174,60
|588.670
|% -10,00
|
|PKENT
|729,00
|87.459
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|151.379
|% -9,99
|
|DOAS
|28,74
|377.538.474
|% -9,96
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|THYAO
|11,47
|1.455.187.562
|% -2,63
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|AKBNK
|5,99
|1.180.252.819
|% -5,07
|
|EKGYO
|1,91
|1.056.711.357
|% 1,06
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|USAK
|2,47
|628.172.218
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6962
|7,6997
|% -0,09
|
|Euro
|9,1300
|9,1421
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,1684
|10,2194
|% 0,24
|
|Frank
|8,4143
|8,4650
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0461
|2,0564
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-0,40
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,61
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GEDZA
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 19.53 lira fiyatla işlem gören hissede 382, 411 adet işlem
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17:58KLGYO
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 633, 477 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 97 kaybederek (% -2.31 ) 1, 141
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, DAGI, KNFRT, BMELK, YESIL, SAFKR, RTALB, PENGD, VAKKO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, TKURU, MARTI, FLAP, MIPAZ, KSTUR