***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2020 18:11
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak Selva Gıda Sanayi A.Ş. ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" 09.12.2020 tarihinde imzalanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892459
BIST
18:051.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
18:057,8197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
18:059,4552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0141
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
18:05463,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -6,60
|Açılış
|: 463,58
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
461,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|126,50
|1.608.034
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,73
|26.835.264
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.810.936
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.835.978
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|88.085.122
|% 9,98
|
|POLTK
|298,80
|2.541.767
|% -10,00
|
|ISATR
|274.500,00
|274.500
|% -10,00
|
|PAMEL
|25,12
|1.047.636
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,73
|2.794.056
|% -9,90
|
|SAFKR
|13,40
|18.867.634
|% -9,89
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|EREGL
|13,54
|2.917.679.978
|% 0,67
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|SELEC
|17,98
|2.170.624.537
|% -0,99
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|EKGYO
|2,05
|678.772.593
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,09
|1.615.495.919
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8162
|7,8197
|% 0,01
|
|Euro
|9,4463
|9,4552
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,4656
|10,5180
|% 0,54
|
|Frank
|8,7616
|8,8144
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0783
|2,0887
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-24,78
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-7,09
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,13
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,12
|
|B. Petrol
|49,35
|49,35
|0,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TKNSA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 08 artarak (% 1.17 ) 1, 222
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, UMPAS, SNPAM, INVEO, PEGYO, KRVGD, AKFGY, DOBUR, BERA, OLMIP
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17:56
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