***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak Selva Gıda Sanayi A.Ş. ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" 09.12.2020 tarihinde imzalanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892459BIST