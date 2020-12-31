***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız İmaş Makine San. A.Ş. ile Endüstriyel Elektrik Elektronik San. Ve Tic. Limited Şirketi arasında 31.12.2020 tarihinde, İmaş Makine San.A.Ş.' nin 4. Organize Sanayi Bölgesi 407. Sokak N8 42300 Selçuklu / Konya adresindeki fabrika binasına ÇATI GES ( Güneş Enerjisi ) uygulaması yapılması konusunda sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme kapsamında yapılacak DC 1780 KWe gücündeki Güneş Enerji Santralinin 3 ay içerisinde üretime başlaması planlanmaktadır. Üretilecek enerji ile öncelikle İmaş' ın enerji ihtiyacı karşılanacak geriye kalacak ihtiyaç fazlası enerji ise dağıtım firmasına satılacaktır.Santralde yıllık yaklaşık 1.300.000-TL tutarında enerji üretimi planlanmaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896116BIST