***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 17:20
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İmaş Makine San. A.Ş. ile Endüstriyel Elektrik Elektronik San. Ve Tic. Limited Şirketi arasında 31.12.2020 tarihinde, İmaş Makine San.A.Ş.' nin 4. Organize Sanayi Bölgesi 407. Sokak N8 42300 Selçuklu / Konya adresindeki fabrika binasına ÇATI GES ( Güneş Enerjisi ) uygulaması yapılması konusunda sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme kapsamında yapılacak DC 1780 KWe gücündeki Güneş Enerji Santralinin 3 ay içerisinde üretime başlaması planlanmaktadır. Üretilecek enerji ile öncelikle İmaş' ın enerji ihtiyacı karşılanacak geriye kalacak ihtiyaç fazlası enerji ise dağıtım firmasına satılacaktır.
Santralde yıllık yaklaşık 1.300.000-TL tutarında enerji üretimi planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896116
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|% 10,00
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|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
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|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
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|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
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|
|ARZUM
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|1.218.203.047
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|
|ZOREN
|2,77
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|% 2,59
|
|ZOREN
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|SISE
|7,31
|1.693.881.305
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|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
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|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
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|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4345
|7,4372
|% 0,73
|
|Euro
|9,0968
|9,1124
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,1131
|10,1638
|% 0,89
|
|Frank
|8,3912
|8,4417
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9771
|1,9870
|% 0,76
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.899
|1.899
|5,45
|
|Altın Gr.
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|454
|4,23
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
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|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
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|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,03
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|51,17
|-0,46
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