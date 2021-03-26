***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 18:14
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Selva Gıda San. A.Ş.' nin halka arz süreci, 26.03.2021 tarihinde imzalanan halka arza aracılık sözleşmesi kapsamında AHLATÇI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yürütülecektir.
Halka arza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. ‘ ye Selva Gıda' nın 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile başvuru yapılması planlanmaktadır.
Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921163
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0360
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0965
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
18:059,5061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1505
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
18:05447,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 7,35
|Açılış
|: 447,82
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,71
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|IZFAS
|9,73
|22.128.469
|% 9,94
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|THYAO
|12,66
|694.800.248
|% -0,08
|
|KOZAL
|116,60
|683.040.010
|% -2,91
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|TSKB
|1,39
|217.174.719
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0331
|8,0360
|% 1,22
|
|Euro
|9,4793
|9,5061
|% 1,61
|
|Sterlin
|11,0428
|11,0982
|% 1,65
|
|Frank
|8,5144
|8,5657
|% 1,30
|
|Riyal
|2,1357
|2,1464
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|5,68
|
|Altın Gr.
|448
|448
|7,51
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|2,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194