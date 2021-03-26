***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Selva Gıda San. A.Ş.' nin halka arz süreci, 26.03.2021 tarihinde imzalanan halka arza aracılık sözleşmesi kapsamında AHLATÇI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yürütülecektir.Halka arza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. ‘ ye Selva Gıda' nın 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile başvuru yapılması planlanmaktadır.Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921163BIST