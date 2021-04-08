***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2019 - 24.07.2020 - 26.10.2020 - 09.12.2020 - 26.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Selva Gıda Sanayi A.Ş.' nin halka arzı için gerekli başvuru evrakları 08.04.2021 tarihinde ( Bugün ) Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi' ne teslim edilmiştir.Selva Gıda 1988 yılında un üretimi ile faaliyetlerine başlamış, ilerleyen yıllarda irmik ve makarna üretimine de başlayarak günümüzde 5 kıtada 90' ı aşkın ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir. 34.561 metrekare alan üzerinde 16.382 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretim faaliyetlerini yürüten Selva Gıda Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tarafından verilen "Üstün Lezzet Ödülü" nün üst üste 7 kez sahibi olduğu için Türkiye' de ve dünyada "Diamond Ödülü" nü almaya hak kazanan ilk makarna markası olmuştur.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925603BIST