***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2021 18:20
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2019 - 24.07.2020 - 26.10.2020 - 09.12.2020 - 26.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Selva Gıda Sanayi A.Ş.' nin halka arzı için gerekli başvuru evrakları 08.04.2021 tarihinde ( Bugün ) Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi' ne teslim edilmiştir.
Selva Gıda 1988 yılında un üretimi ile faaliyetlerine başlamış, ilerleyen yıllarda irmik ve makarna üretimine de başlayarak günümüzde 5 kıtada 90' ı aşkın ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir. 34.561 metrekare alan üzerinde 16.382 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretim faaliyetlerini yürüten Selva Gıda Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tarafından verilen "Üstün Lezzet Ödülü" nün üst üste 7 kez sahibi olduğu için Türkiye' de ve dünyada "Diamond Ödülü" nü almaya hak kazanan ilk makarna markası olmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925603
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.422
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|Önceki Kapanış
|: 1.418
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1.430
En Düşük
1.415
18:058,1338
En Yüksek
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|: -0,15%
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|Açılış
|: 8,1450
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|Önceki Kapanış
|: 8,1700
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8,1790
En Düşük
8,1265
18:059,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 9,6800
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|Önceki Kapanış
|: 9,7200
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9,7370
En Düşük
9,6545
18:05459,16
En Yüksek
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|: 0,85%
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|Açılış
|: 459,16
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|Önceki Kapanış
|: 455,31
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461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|28.428.183
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.200.762
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.978.874
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|250.462
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.787.672
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.045.798
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|34.118.898
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|3.162.050
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|3.875.889
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,62
|42.334.503
|% -8,64
|
|BJKAS
|10,17
|789.550.627
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,43
|657.363.556
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|THYAO
|12,53
|632.852.403
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,93
|329.282.278
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|264.831.153
|% -0,91
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|TSKB
|1,41
|141.089.853
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1278
|8,1338
|% -0,15
|
|Euro
|9,7000
|9,7167
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,1515
|11,2074
|% -0,09
|
|Frank
|8,7766
|8,8294
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1638
|2,1747
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|17,30
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,38
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,08
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de