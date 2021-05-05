***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2020 tarihli KAP açıklamasında duyurulan, Bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'nin fabrika binasına DC 1780 KWe gücünde ÇATI GES (Güneş Enerjisi) uygulamasının bugün itibariyle kesin kabulü yapılmış ve santral üretime başlamıştır.Üretilecek enerji ile öncelikle İmaş'ın enerji ihtiyacı karşılanacak oluşabilecek ihtiyaç fazlası enerji ise dağıtım firmasına satılacaktır. Santralde yıllık yaklaşık 1.300.000 TL tutarında enerji üretimi planlanmaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934734BIST