***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Selet A.Ş.Yönetim Kurulu'nun 12.08.2021 tarihli toplantısında1- Selet A.Ş.'nin mevcut faaliyetlerinin, zarar üreten finansal sonuçları nedeniyle, 31.08.2021 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,2- Şirketin yumurta ve yem üretim tesislerinin kiraya verilmesi ve/veya satılması konusunda muhtelif alıcılarla görüşmelere başlanmasına,3- Yumurta ve yem üretim tesislerinin satış/kiralama sürecinin yönetilmesi hususunda Selet A.Ş. Genel Müdürü Sn.İrfan Tunalı'ya yetki verilmesine,oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957790BIST