***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Selet A.Ş.'nin Konya İli, Meram İlçesi, Gödene Mah. 17433 Sok.N5 adresinde mukim, yumurta ve yem üretim tesisleri 01.01.2022 - 31.12.2026 tarihleri arasında 5 (Beş) yıllık süreyle Tekkeli Gıda San.Tic.Ltd.Şti.' ne (KİRACI) kiraya verilmiştir. Taraflar arasında 26.08.2021 (Bugün) tarihinde düzenlenen kira sözleşmesine göre 01.01.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasındaki 24 aylık süreçte aylık kira bedeli 262.500.- TL + KDV olmak üzere, hesaplanan 6.300.000.-TL + KDV tutarındaki 24 aylık toplam kira bedeli Selet tarafından peşin olarak tahsil edilecektir. 01.01.2024 - 31.12.2026 tarihleri arasındaki 36 aylık süreçte uygulanacak kira bedeli, TÜİK tarafından yıllık olarak,açıklanacak, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre belirlenmiş değişim oranlarında arttırılmak suretiyle tespit edilecektir. İşletmede bulunan canlı tavuklar ve yem hammadeleri kiralama kapsamı dışında, rayiç değerleri üzerinden kiracıya ayrıca satılacak ve satış bedeli en geç 15.09.2021 tarihinde Selet'e kiracı tarafından ödenecektir. Sözleşmeye göre kira sözleşmesi süresi içinde veyahut sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesinden itibaren en fazla 6 (Altı) aylık süre için geçerli olmak üzere Selet'in yumurta ve yem üretim tesislerini satmak istemesi durumunda, Selet'in kabul edeceği satış bedeli üzerinden kiracının alım hakkı önceliği olacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960644BIST