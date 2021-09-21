***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Selet A.Ş.' nin, üretim faaliyetlerine son verilmiş olan yumurta ve yem üretim tesislerinde bulunan canlı hayvan, hammadde ve sarf malzemeleri, yumurta ve yem üretim tesislerini kiralayan Tekkeli Gıda San. Tic. Ltd. Şti.' ne rayiç bedelleri üzerinden KDV dahil 11.774.029,56-TL bedelle satılmıştır. Satış bedelinin 644.880,13-TL'lik kısmı Selet'in Tekkeli'ye olan cari hesap borcuna mahsup edilmiş bakiye kalan 11.129.149,43-TL 21.09.2021 (Bugün) tarihinde Selet A.Ş. tarafından tahsil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964774BIST