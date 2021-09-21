***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2021 18:17
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Selet A.Ş.' nin, üretim faaliyetlerine son verilmiş olan yumurta ve yem üretim tesislerinde bulunan canlı hayvan, hammadde ve sarf malzemeleri, yumurta ve yem üretim tesislerini kiralayan Tekkeli Gıda San. Tic. Ltd. Şti.' ne rayiç bedelleri üzerinden KDV dahil 11.774.029,56-TL bedelle satılmıştır. Satış bedelinin 644.880,13-TL'lik kısmı Selet'in Tekkeli'ye olan cari hesap borcuna mahsup edilmiş bakiye kalan 11.129.149,43-TL 21.09.2021 (Bugün) tarihinde Selet A.Ş. tarafından tahsil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964774
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.383
18:058,6287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0360
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
18:0510,1237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0372
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
18:05493,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,41
|Açılış
|: 493,00
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
495,47
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|55,00
|169.739.865
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|31.200.633
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|219.107.868
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|409.109
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.504.370
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|31.630.112
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.260.657
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,87
|31.785.603
|% -8,31
|
|SANFM
|23,14
|11.930.564
|% -7,44
|
|HUBVC
|10,77
|95.656.620
|% -7,24
|
|THYAO
|13,05
|1.745.820.089
|% 1,87
|
|GARAN
|9,18
|1.372.355.925
|% 1,10
|
|TUPRS
|109,70
|813.304.040
|% 2,05
|
|TEZOL
|16,85
|646.395.493
|% -6,08
|
|EREGL
|16,06
|627.448.366
|% -2,61
|
|YKBNK
|2,38
|473.715.995
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|323.167.935
|% -0,56
|
|GARAN
|9,18
|1.372.355.925
|% 1,10
|
|THYAO
|13,05
|1.745.820.089
|% 1,87
|
|KRDMD
|6,31
|582.910.564
|% -2,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6271
|8,6287
|% -0,42
|
|Euro
|10,1159
|10,1237
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,7474
|11,8064
|% -0,45
|
|Frank
|9,3005
|9,3565
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2941
|2,3056
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|12,10
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,06
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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