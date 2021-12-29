***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.11.2020 tarihli KAP açıklamasıyla duyurduğumuz, gayri faal durumdaki bağlı ortaklığımız Selidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin tasfiyesine ilişkin işlemler tamamlanmış olup tasfiye kararı Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 29.12.2021 (Bugün) tarihi itibariyle Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce Türk Ticaret Kanuna uygun olarak terkin edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986969BIST