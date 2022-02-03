***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2022 18:41
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021,01.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 03.02.2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz ile Noya Çelik San.ve Tic.A.Ş. arasında 01.11.2021 tarihinde yapılmış olan İmaş Makina San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz 3.000.000 TL nominal değerli payların Noya Çelik San.ve Tic.A.Ş.'ye devri işleminden karşılıklı olarak vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu devir işleminin iptal edilmesine ve ortaklık pay defteri kayıtlarının bu duruma göre yeniden düzenlenmesine karar verilmiş olup, İmaş Makina San.A.Ş.'nin 30.000.000 TL çıkarılmış sermayesinde Şirketimizin payı 24.805.980 adet pay karşılığı %82,69 Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin payı 5.194.020 adet pay karşılığı %17,31 olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999328
BIST
18:051.958
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -44,34
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.949
18:0513,5759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0062
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,5799
En Düşük
13,5079
18:0515,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0800
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,4200
En Düşük
15,2700
18:05786,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,05
|Açılış
|: 786,99
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
778,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PARSN
|39,38
|152.339.635
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.385.127
|% 9,98
|
|DESA
|9,40
|29.839.289
|% 9,94
|
|OZGYO
|2,26
|86.095.118
|% 9,71
|
|KONTR
|121,70
|363.143.486
|% 8,37
|
|DIRIT
|3,51
|509.004
|% -10,00
|
|PAMEL
|86,55
|5.424.379
|% -9,98
|
|ORCAY
|57,25
|29.460.519
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|8.506.653
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,01
|38.226.659
|% -9,87
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% -2,81
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% -4,02
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% -3,11
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5484
|13,5759
|% 0,05
|
|Euro
|15,3800
|15,4000
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,3679
|18,4600
|% 0,75
|
|Frank
|14,6537
|14,7420
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6016
|3,6197
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,79
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,26
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|0,04
|
|B. Petrol
|91,39
|91,39
|0,42
|