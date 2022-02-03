***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2021,01.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 03.02.2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz ile Noya Çelik San.ve Tic.A.Ş. arasında 01.11.2021 tarihinde yapılmış olan İmaş Makina San.A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz 3.000.000 TL nominal değerli payların Noya Çelik San.ve Tic.A.Ş.'ye devri işleminden karşılıklı olarak vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu devir işleminin iptal edilmesine ve ortaklık pay defteri kayıtlarının bu duruma göre yeniden düzenlenmesine karar verilmiş olup, İmaş Makina San.A.Ş.'nin 30.000.000 TL çıkarılmış sermayesinde Şirketimizin payı 24.805.980 adet pay karşılığı %82,69 Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin payı 5.194.020 adet pay karşılığı %17,31 olarak gerçekleşmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999328BIST