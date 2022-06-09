***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGayri faal durumdaki %100 bağlı ortaklıklarımız İrent Oto Kiralama Ticaret A.Ş.ve AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. şirketleri, %100 bağlı ortaklığımız Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş. bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleştirilmiş birleşme işlemi Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036583BIST