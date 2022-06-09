***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 18:45
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gayri faal durumdaki %100 bağlı ortaklıklarımız İrent Oto Kiralama Ticaret A.Ş.ve AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. şirketleri, %100 bağlı ortaklığımız Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş. bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleştirilmiş birleşme işlemi Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036583
BIST
18:052.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,21
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
18:0516,9376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1886
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,4415
En Düşük
16,7606
18:0518,1744
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,2194
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6799
En Düşük
17,9170
18:051.000,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -20,05
|Açılış
|: 1.000,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.033,91
En Düşük
994,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TBORG
|20,90
|1.706.622
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|62.040.212
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|50.188.242
|% 9,96
|
|PGSUS
|171,30
|628.775.960
|% 9,95
|
|FLAP
|4,32
|96.196.164
|% 9,92
|
|TSGYO
|6,75
|52.441.145
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|94.804.730
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|39.090.885
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|4.632.129
|% -9,95
|
|PENTA
|402,00
|38.442.780
|% -8,55
|
|THYAO
|48,34
|8.793.081.762
|% 3,47
|
|SISE
|22,96
|3.562.380.947
|% 5,03
|
|SASA
|44,10
|2.425.086.203
|% 2,99
|
|SAHOL
|20,00
|2.026.406.183
|% 0,70
|
|TOASO
|64,25
|1.576.346.196
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,68
|806.525.275
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,16
|1.121.503.629
|% 4,79
|
|SEGYO
|1,19
|262.007.432
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,65
|987.778.558
|% 1,53
|
|ODAS
|2,96
|577.947.317
|% 3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8500
|16,9376
|% -1,10
|
|Euro
|17,9884
|18,1744
|% -1,19
|
|Sterlin
|21,0200
|21,1254
|% -1,81
|
|Frank
|17,1566
|17,2599
|% -1,59
|
|Riyal
|4,4778
|4,5002
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-5,79
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-14,58
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,75
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,30
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESCOM
Yüzde 6.15 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 939 adet işlem
-
17:58RYGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 678, 553 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 98 artarak (% 0.68 ) 2, 825
-
17:57XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 42, 291.00 milyon TL de
-
17:56YYLGD
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 852, 748 adet işlem