***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2022 15:22
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2 Ağustos 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında aşağıda belirtilen şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir.
GÖREVİ ADI SOYADI
Yönetim Kurulu Başkanı ADNAN ÇOLAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili NECMİ ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi YAVUZ ARIYAN
Yönetim Kurulu Üyesi MUSTAFA ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi CEM CAP
Yönetim Kurulu Üyesi OKAN UYSAL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA ÖLMEZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYTEN UĞUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051026
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|TSKB
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|695.872.700
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|ODAS
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|EKGYO
|3,14
|617.884.105
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|YKBNK
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|738.960.994
|% -0,21
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|SKBNK
|1,70
|239.687.950
|% 0,59
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|15:38
|Alış
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|Dolar
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|% -0,10
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|Sterlin
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|21,9672
|% -0,04
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|Frank
|18,7744
|18,8875
|% 0,03
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|Riyal
|4,7635
|4,7874
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|Alış
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|Altın Ons
|1.788
|1.788
|15,53
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|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|8,49
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|6.827
|6.930
|53,00
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|Tam
|6.869
|6.920
|37,00
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|Yarım
|3.347
|3.383
|18,00
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|Çeyrek
|1.679
|1.691
|9,00
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|Gümüş.Ons
|20,46
|20,48
|0,11
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|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,08
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|B. Petrol
|100
|100
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