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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.08.2022 18:50
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 23.08.2022 (Bugün) tarihli toplantısında, CEO (İcra Kurulu Başkanı) görevine Sn. Mert DORMAN'ın CFO (Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi) görevine Sn. Mehmet GERMEŞİK'in atanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
CEO olarak atanan Sn. Dorman, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce Ekonomi Böümü'nden mezun olmuş, akabinde Marmara Üniversitesinde MBA yapmıştır. Uluslararası havayolu şirketlerinde pazarlama ve satış artırma faaliyetleri alanlarında akademik çalışmaları bulunan Sn.Dorman, İngiltere de Regent School da eğitim almıştır. Sn. Dorman 2007-2022 yılları arasında Türk Hava Yolları'nda Gelir Yönetimi Ücret Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı, Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı ve Kurumsal İletişim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2021-2022 yılları arasında Türk Hava Yolları ve TAV Holding ortaklığı olan TGS Yer Hizmetleri şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Sn. Dorman, halen Türkiye İhracatçılar Meclisi Danışmanı olarak görev yapmaktadır.
CFO olarak atanan Sn.Germeşik,  İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin İşletme Fakültesi İşletme Finansı bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel çalışma hayatına yurtdışında denetim sektöründe başlayan Sn.Germeşik, Vodafone ve Tatneft'de yurtiçi ve yurtdışında üst düzey mali pozisyonlarda görevlerde bulunmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057879


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