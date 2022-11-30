***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2022 20:49
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz, İstanbul Şube adresinin, Ahmediye Mahallesi Dr. Fahri Atabey Cad. No 56/9 Üsküdar / İstanbul adresinden, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Ferko Sıgnature Blok No 175/38 Şişli / İstanbul adresine taşınmasına ilişkin kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Kasım 2022 tarih, 10715 sayısı ile ilan edilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083286
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0065
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,4200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1733
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,4334
En Düşük
19,1323
17:591.059,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 11,98
|Açılış
|: 1.059,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.060,16
En Düşük
1.045,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6239
|18,6364
|% -0,01
|
|Euro
|19,3990
|19,4152
|% 0,88
|
|Sterlin
|22,4286
|22,5411
|% 1,04
|
|Frank
|19,6577
|19,7761
|% 1,03
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|20,15
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|11,61
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.078
|7.152
|85,00
|
|Yarım
|3.433
|3.496
|41,00
|
|Çeyrek
|1.722
|1.748
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|0,55
|
|B. Petrol
|86,97
|86,97
|2,72
|