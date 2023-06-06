***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2023 18:24
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.06.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ayten UĞUR ve Fatma ÖLMEZ'in istifaları sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, TTK' nun 363' üncü maddesi uyarınca, görev sürelerini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Gürsel ÖZDOĞAN ve Cüneyt Arda CEYLAN'ın atanmalarına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156562
BIST
18:055.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,14
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
18:0521,5270
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2701
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
18:0523,0997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1991
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
18:051.358,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 17,87
|Açılış
|: 1.358,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|BURVA
|44,48
|114.365.401
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,96
|5.334.183
|% 9,99
|
|BURCE
|165,30
|177.055.393
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|341.491.063
|% 9,97
|
|IMASM
|21,80
|697.646.665
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|55.595.086
|% -9,97
|
|DOGUB
|18,65
|77.725.498
|% -9,02
|
|MARKA
|11,39
|74.877.944
|% -8,00
|
|OZRDN
|15,03
|26.525.995
|% -7,62
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,55
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 4,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,11
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 1,86
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% -1,97
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,95
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% -0,99
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5195
|21,5282
|% 1,28
|
|Euro
|23,1047
|23,1404
|% 1,05
|
|Sterlin
|26,6622
|26,7959
|% 1,19
|
|Frank
|23,6162
|23,7585
|% 1,09
|
|Riyal
|5,7215
|5,7502
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|0,99
|
|Altın Gr.
|1.357
|1.357
|16,39
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.515
|4.617
|92,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.308
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,30
|16,32
|0,20
|
|B. Petrol
|76,27
|76,27
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GARAN, AKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, SASA, ASELS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% -0.02 ) 4, 836
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, GRTRK, KLRHO, OYLUM, BURCE, PENTA, KLGYO, ITTFH
-
17:59
MNDRS, ELITE, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında