***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.06.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaBağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ayten UĞUR ve Fatma ÖLMEZ'in istifaları sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, TTK' nun 363' üncü maddesi uyarınca, görev sürelerini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Gürsel ÖZDOĞAN ve Cüneyt Arda CEYLAN'ın atanmalarına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156562BIST