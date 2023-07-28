***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2023 19:14
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.07.2023 tarihinde Şirket Yönetim Kurulumuz Şirket Esas Sözleşmesinin Unvan Başlıklı 2 No lu maddesini "Loras Holding A.Ş." olarak değiştirilmesi hususunda karar almış olup aynı gün KAP' dan duyurulmuştur. Şirket unvanının değiştirilmesini teminen esas sözleşme tadili onayı için Sermaye Piyasası Kurulu' na 28.07.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176743
BIST
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18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0280
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0529,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1205
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.698,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 13,46
|Açılış
|: 1.698,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.701,51
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|134,20
|5.063.623.195
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|515.744.167
|% 10,00
|
|POLTK
|5.890,30
|75.425.878
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.963.903
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.758
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.880.988
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|18.425.372
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|10.804.527
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|198.448.106
|% -9,89
|
|PENTA
|24,60
|2.375.653.676
|% -9,49
|
|THYAO
|235,00
|12.264.859.948
|% 2,84
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|SAHOL
|57,75
|6.091.717.648
|% 5,29
|
|KOZAL
|27,92
|6.069.849.979
|% 1,31
|
|ASTOR
|101,30
|5.765.857.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|EKGYO
|8,50
|5.523.154.473
|% 0,35
|
|SKBNK
|3,12
|1.381.259.776
|% 4,35
|
|ISCTR
|15,05
|5.223.758.373
|% 4,73
|
|PETKM
|17,57
|5.678.645.302
|% 4,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9204
|26,9260
|% 0,09
|
|Euro
|29,6731
|29,6794
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,5347
|34,7079
|% 0,50
|
|Frank
|30,8555
|31,0414
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1565
|7,1924
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|17,05
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.699
|14,18
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.066
|11.183
|40,00
|
|Yarım
|5.524
|5.617
|20,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.809
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,12
|0,22
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|-0,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
-
17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
-
17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem