***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.07.2023 tarihinde Şirket Yönetim Kurulumuz Şirket Esas Sözleşmesinin Unvan Başlıklı 2 No lu maddesini "Loras Holding A.Ş." olarak değiştirilmesi hususunda karar almış olup aynı gün KAP' dan duyurulmuştur. Şirket unvanının değiştirilmesini teminen esas sözleşme tadili onayı için Sermaye Piyasası Kurulu' na 28.07.2023 tarihinde başvuru yapılmıştırKamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176743BIST