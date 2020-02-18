***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.02.2020 18:38
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
18.02.2020 tarihinde
şirketimiz tarafından 3,30 - 3,32 fiyat aralığından 500.000 adet
pay satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemlerle birlikte
şirketimizin pay oranı %0,56 olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/02/2020 355.982 355.982 1.000.868 644.886 % 1,11 % 0,46 % 0,72 % 0,3
18/02/2020 47.357 47.357 644.886 597.529 % 0,72 % 0,3 % 0,66 % 0,28
18/02/2020 96.661 96.661 597.529 500.868 % 0,66 % 0,28 % 0,56 % 0,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819957
BIST
18:05119.574
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.217,76
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
18:056,0603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
18:056,5530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5461
18:05312,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 4,66
|Açılış
|: 312,01
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
312,61
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|48,00
|16.319.039
|% 11,16
|
|HALKS
|2,75
|150.197
|% 10,00
|
|MTRYO
|6,50
|50.646
|% 6,91
|
|BNTAS
|3,64
|152.498.882
|% 5,51
|
|YBTAS
|4.090,10
|176.931
|% 5,47
|
|HUBVC
|35,80
|106.361.964
|% -9,55
|
|QNBFB
|46,50
|1.791.414
|% -7,00
|
|GLBMD
|2,83
|7.241.876
|% -6,91
|
|TDGYO
|2,72
|6.252.016
|% -6,85
|
|ISBIR
|559,00
|198.995
|% -6,82
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,63
|454.144.091
|% -1,81
|
|HALKB
|7,21
|264.589.812
|% -2,17
|
|CEMAS
|1,29
|252.355.497
|% 3,20
|
|TKFEN
|18,59
|159.830.506
|% -1,38
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,63
|454.144.091
|% -1,81
|
|CEMAS
|1,29
|252.355.497
|% 3,20
|
|IHLGM
|1,32
|154.672.497
|% -4,35
|
|ALBRK
|1,63
|110.429.284
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8581
|7,8975
|% 0,27
|
|Frank
|6,1449
|6,1819
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6094
|1,6175
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.605
|23,68
|
|Altın Gr.
|312
|312
|4,62
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,08
|
|B. Petrol
|57,02
|57,02
|-0,65
|