***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar17.09.2020 tarihinde Bağlı ortaklıklarımızdan İmaş Makine Sanayi A.Ş. 'nin yönetim kurulu kararıyla, şirketimiz (İttifak Holding A.Ş.) payları ile ilgili olarak 4,24 - 4,26 fiyat aralığından 380.000 adet pay satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte bağlı ortağımız İmaş Makine Sanayi A.Ş. 'nin İttifak Holding A.Ş. sermayesinde payı kalmamıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)17/09/2020 22.394 22.394 380.000 357.606 % 0,38 % 0,17 % 0,36 % 0,1617/09/2020 37.731 37.731 357.606 319.875 % 0,36 % 0,16 % 0,32 % 0,1417/09/2020 319.875 319.875 319.875 0 % 0,32 % 0,14 % 0 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875508BIST