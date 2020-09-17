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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

17.09.2020 18:50
GÜNCEL HABERLER



***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

17.09.2020 tarihinde Bağlı ortaklıklarımızdan İmaş Makine Sanayi A.Ş. 'nin yönetim kurulu kararıyla, şirketimiz (İttifak Holding A.Ş.) payları ile ilgili olarak 4,24 - 4,26 fiyat aralığından 380.000 adet  pay satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte bağlı ortağımız İmaş Makine Sanayi A.Ş. 'nin  İttifak Holding A.Ş. sermayesinde payı kalmamıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/09/2020 22.394 22.394 380.000 357.606 % 0,38 % 0,17 % 0,36 % 0,16
17/09/2020 37.731 37.731 357.606 319.875 % 0,36 % 0,16 % 0,32 % 0,14
17/09/2020 319.875 319.875 319.875 0 % 0,32 % 0,14 % 0 % 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875508


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZMDC 19,91 4.180.600 % 10,00  
ISKUR 467.500,00 907.500 % 10,00  
ISBTR 45.661,10 1.741.083 % 10,00  
FMIZP 111,10 72.449.156 % 10,00  
BALAT 3,96 5.481.911 % 10,00  
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Altın Ons 1.944 1.945 -14,69  
Altın Gr. 471 471 -1,55  
Cumhuriyet 3.131 3.178 -4,00  
Tam 3.119 3.196 -0,55  
Yarım 1.507 1.546 -0,27  
Çeyrek 756 773 -0,14  
Gümüş.Ons 26,94 26,97 -0,21  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 -0,03  
B. Petrol 43,49 43,49 1,27  
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