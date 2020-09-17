***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.09.2020 18:50
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
17.09.2020 tarihinde Bağlı ortaklıklarımızdan İmaş Makine Sanayi A.Ş. 'nin yönetim kurulu kararıyla, şirketimiz (İttifak Holding A.Ş.) payları ile ilgili olarak 4,24 - 4,26 fiyat aralığından 380.000 adet pay satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte bağlı ortağımız İmaş Makine Sanayi A.Ş. 'nin İttifak Holding A.Ş. sermayesinde payı kalmamıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/09/2020 22.394 22.394 380.000 357.606 % 0,38 % 0,17 % 0,36 % 0,16
17/09/2020 37.731 37.731 357.606 319.875 % 0,36 % 0,16 % 0,32 % 0,14
17/09/2020 319.875 319.875 319.875 0 % 0,32 % 0,14 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875508
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.111
En Düşük
1.100
18:057,5514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0472
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
18:058,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0824
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9499
En Düşük
8,8040
18:05471,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,39
|Açılış
|: 471,64
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,61
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZMDC
|19,91
|4.180.600
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.661,10
|1.741.083
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.449.156
|% 10,00
|
|BALAT
|3,96
|5.481.911
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,34
|563.578
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|430.229
|% -10,00
|
|FENER
|28,86
|163.412.195
|% -9,98
|
|LKMNH
|10,82
|25.986.706
|% -9,98
|
|EGGUB
|113,60
|53.500.087
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|AVOD
|4,44
|546.683.499
|% 9,90
|
|SISE
|6,40
|535.066.323
|% 0,16
|
|GARAN
|6,69
|439.146.877
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|412.252.555
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% -2,75
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 1,26
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5427
|7,5513
|% 0,63
|
|Euro
|8,9328
|8,9483
|% 0,91
|
|Sterlin
|9,7349
|9,7837
|% 0,29
|
|Frank
|8,2581
|8,3078
|% 0,45
|
|Riyal
|2,0057
|2,0157
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-14,69
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.09 ) 1, 237
-
17:58MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 927 adet işlem
-
17:55KERVN
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 689 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
-
17:54TLMAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 748 adet işlem