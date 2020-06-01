***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 90.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 9.000.000B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 81.000.000 10.000.000 12,34567 B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 90.000.000 10.000.000,000 11,11111Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 01.06.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 28.05.2020 tarihli gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında1-Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'ye artırılmasına, artırılacak sermayeyi temsil eden beheri 1,0 TL nominal değerli 10.000.000 TL payın diğer ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli ihraç edilmesine,2- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam 10.000.000 TL nominal payın, B grubu imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,3- Tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında 10.000.000 TL nominal değerli B grubu payın Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına ve satış işleminin Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında yapılmasına,4- Borsa İstanbul A.Ş.'de satışı yapılacak payların satış fiyatının Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ün 7.1 maddesine göre hesaplanacak fiyattan gerçekleştirilmesine,5- Aracılık işlemleri için Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,6- Bu konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK Tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için şirket yönetim kurulunun yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848095BIST